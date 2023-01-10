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Западные СМИ раскрывают настоящую причину невозможности Вашингтона пополнить свои стратегические нефтяные запасы

Западные СМИ раскрывают настоящую причину невозможности Вашингтона пополнить свои стратегические нефтяные запасы

После извлечения более 221 миллиона баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR) в 2022 году ради интервенции на рынок с целью снижения цены, Вашингтону оказалось трудно пополнить его в новом году.

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