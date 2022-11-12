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Уэстбрук получил технический после того, как смерил взглядом Хертера

Уэстбрук получил технический после того, как смерил взглядом Хертера

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук получил технический во время матча с «Кингз». Под занавес второй четверти Уэстбрук забросил с сопротивлением защитника «Кингз» Кевина Хертера.

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