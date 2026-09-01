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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА стал единственной командой, набравшей 100% очков на предсезонке КХЛ – 5 побед в 5 играх. Только «Северсталь» и «Сочи» остались без побед

31 августа завершилась программа предсезонных матчей перед стартом нового Фонбет Чемпионата КХЛ.  Больше всех очков в рамках предсезонки набрал « Адмирал » – 15.

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