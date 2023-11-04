Свердловчане предложили сыграть в «Уральский Minecraft» гостям выставки «Россия»

В Москве на площадке ВДНХ 4 ноября открывается международная выставка-форум «Россия». В рамках мероприятия, которое продлится до 12 апреля 2024 года, свою экспозицию представит Свердловская область, а также все субъекты страны.
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