«Украина обречена»: западные политики смирились с поражением ВСУ

Практически все западные политики уже пришли к выводу, что военная поддержка Украины обречена на провал, но пока не готовы объявить об этом публично, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью журналисту Гленну Гринвальду.