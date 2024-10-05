Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 471 подписчик

«Украина обречена»: западные политики смирились с поражением ВСУ

«Украина обречена»: западные политики смирились с поражением ВСУ

Практически все западные политики уже пришли к выводу, что военная поддержка Украины обречена на провал, но пока не готовы объявить об этом публично, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью журналисту Гленну Гринвальду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх