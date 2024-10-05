«Украина обречена»: западные политики смирились с поражением ВСУ

Практически все западные политики уже пришли к выводу, что военная поддержка Украины обречена на провал, но пока не готовы объявить об этом публично, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью журналисту Гленну Гринвальду.
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