Лапароскопические операции начали проводить в Раздольненском районе

В Раздольненской районной больнице начали проводить лапароскопические операции. Об этом сообщил телеканал«Миллет».
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