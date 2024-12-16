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Трепетно касался ее, называл своей семьей: Ольга Бузова и Олег Майами забыли обо всем в Минске

Трепетно касался ее, называл своей семьей: Ольга Бузова и Олег Майами забыли обо всем в Минске

Уже пару месяцев Ольгу Бузову и Олега Майами подозревают в романе. Звезды уже целовались у всех на виду, но упорно отрицают отношения.

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