БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Обочина нефтяного рынка?»: Чем чреваты для России корректировки планов ОПЕК+

«Обочина нефтяного рынка?»: Чем чреваты для России корректировки планов ОПЕК+

Самое время сейчас не о сохранении влияния на мировой рынок думать, а о низкой себестоимости добычи заботиться Андрей Захарченко Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков «Семерка» ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, обсудят на ежемесячной онлайн-встрече ситуацию на мировом рынке нефти и дальнейшие планы по добыче «черного золота».

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