«Обочина нефтяного рынка?»: Чем чреваты для России корректировки планов ОПЕК+

Самое время сейчас не о сохранении влияния на мировой рынок думать, а о низкой себестоимости добычи заботиться Андрей Захарченко Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков «Семерка» ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, обсудят на ежемесячной онлайн-встрече ситуацию на мировом рынке нефти и дальнейшие планы по добыче «черного золота».