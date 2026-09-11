«Обочина нефтяного рынка?»: Чем чреваты для России корректировки планов ОПЕК+

Самое время сейчас не о сохранении влияния на мировой рынок думать, а о низкой себестоимости добычи заботиться Андрей Захарченко Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков «Семерка» ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, обсудят на ежемесячной онлайн-встрече ситуацию на мировом рынке нефти и дальнейшие планы по добыче «черного золота».
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