Российский фильм о войне вторую неделю держится на вершине кинопроката

МОСКВА, 11 мая, ФедералПресс. Военная драма, основанная на повести Бориса Васильева «В списках не значился» и повествующая о событиях 1941 года и подвиге защитников Брестской крепости, удерживает лидерство в кинопрокате России и стран СНГ вторую неделю подряд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии