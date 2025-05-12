Российский фильм о войне вторую неделю держится на вершине кинопроката

МОСКВА, 11 мая, ФедералПресс. Военная драма, основанная на повести Бориса Васильева «В списках не значился» и повествующая о событиях 1941 года и подвиге защитников Брестской крепости, удерживает лидерство в кинопрокате России и стран СНГ вторую неделю подряд.