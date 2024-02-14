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«Вертикальный коридор» Юго-Восточной Европы изменит структуру транзита газа

«Вертикальный коридор» Юго-Восточной Европы изменит структуру транзита газа

Страны Юго-Восточной и Центральной Европы начали совместную работу над созданием нового маршрута транзита газа, чтобы помочь компенсировать потерю экспорта российского газа в Европу после начала спецоперации РФ на Украине.

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