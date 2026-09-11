Прогноз погоды в Крыму на 11 сентября ☀️ В Симферополе +24 и ясно В Севастополе +25 и ясно В Евпатории +25 и ясно В Черноморском +24 и ясно В Джанкое +28 и ясно В Ялте +26 и ясно В Алуште +26 и ясно В Керчи +25 и ясно В Армянске +26 и ясно В Красноперекопске +26 и ясно В Бахчисарае +27 и малооблачно В Феодосии +26 и ясно В Судаке +25 и ясно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.