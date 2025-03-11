Медвежий угол
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Медвежий угол

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Суд Азербайджана отказал России в экстрадиции «золотой тещи» и экс-судьи Елены Хахалевой. В чем причина?

Суд Азербайджана отказал России в экстрадиции «золотой тещи» и экс-судьи Елены Хахалевой. В чем причина?

Avia.pro - СМИ Елена Хахалева — фигура, чьё имя в России стало синонимом скандалов и обвинений.

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Комментарии
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С
Серега
ВЫДВОРИТЬ всех азербаджанов-из России!!
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9 час.
Борис Леонтьев
Воры крышуют воровку. Это не новость.
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6 час.
Алекс Сэм
Пообещать выслать всех носорогов если не приведут Хахалеву на границу перевязанную бантиком, а если не приведут то реально всех айзеров вы#издить народ этому только рад будет. А так создаётся впечатление, что о Россию эти дикие бывшие советские республики ноги вытирают
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5 час.
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