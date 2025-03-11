Суд Азербайджана отказал России в экстрадиции «золотой тещи» и экс-судьи Елены Хахалевой. В чем причина?

Алекс Сэм

Пообещать выслать всех носорогов если не приведут Хахалеву на границу перевязанную бантиком, а если не приведут то реально всех айзеров вы#издить народ этому только рад будет. А так создаётся впечатление, что о Россию эти дикие бывшие советские республики ноги вытирают