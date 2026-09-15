Мария Захарова оценила успешность мужчин по горящим глазам женщин

Мария Захарова, представитель МИД РФ, заявила на молодежном фестивале в Екатеринбурге, что истинная успешность мужчины определяется не его материальным состоянием, а желанием женщины иметь от него детей.
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