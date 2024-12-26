Россиянам спрогнозировали резкое подорожание кофе

В следующем году цены на кофе в России вырастут на 20-30%. О резком подорожании предупредил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин, пишет «Комсомольская Правда».
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