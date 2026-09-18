Более половины россиян хотят жить на пассивный доход

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Около 57,7% россиян мечтают о финансовой свободе и хотели бы жить на пассивный доход.
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