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Более половины россиян хотят жить на пассивный доход

Более половины россиян хотят жить на пассивный доход

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Около 57,7% россиян мечтают о финансовой свободе и хотели бы жить на пассивный доход.

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