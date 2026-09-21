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Аргументы и Факты

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WSJ: Трамп считает, что имеет мало союзников, готовых его поддержать

WSJ: Трамп считает, что имеет мало союзников, готовых его поддержать

Глава Белого дома Дональд Трамп за закрытыми дверями выражает мнение, что имеет «недостаточное количество» союзников, которые готовы открыто поддержать его политику и курс нынешней администрации США, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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