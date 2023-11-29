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Турция может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО в ближайшие недели

Турция может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО в ближайшие недели

Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в течение ближайших нескольких недель. Об этом 29 ноября заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём перед началом встречи глав МИД стран Североатлантического альянса.

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