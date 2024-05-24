Врио губернатора Тульской области поздравил выпускников с последним звонком

24 мая в Тульской области прозвенели последние звонки для выпускников. С этим торжественным событием поздравил школьников временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев24 мая в Тульской области прозвенели последние звонки для выпускников.
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