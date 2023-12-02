Мэрия Орла изымает землю и имущество у граждан под застройку квартала возле Крестительского кладбища

Городская администрация за подписью мэра Парахина опубликовала постановление Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки.
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