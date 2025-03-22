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Царьград

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Беспилотники атаковали Ростовскую область: пять районов под ударом

Беспилотники атаковали Ростовскую область: пять районов под ударом

В Ростовской области за ночь была отражена атака беспилотников в пяти районах, включая Ростов и Сальск.

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