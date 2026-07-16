Украина продолжает оказывать сопротивление России только потому, что у нее закрыты границы. Об этом внесённый, в перечень террористов и экстремистов бывший ельцинский чиновник Альфред Кох заявил в интервью украинскому журналисту Николаю Фельдману, передает корреспондент «ПолитНавигатора».