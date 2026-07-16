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Политнавигатор

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До последнего украинца осталось ждать недолго

До последнего украинца осталось ждать недолго

Украина продолжает оказывать сопротивление России только потому, что у нее закрыты границы. Об этом внесённый, в перечень террористов и экстремистов бывший ельцинский чиновник Альфред Кох заявил в интервью  украинскому журналисту Николаю Фельдману, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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