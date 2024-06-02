Каждый россиянин может бесплатно отдохнуть в санатории по полису ОМС

За путевкой необходимо обратиться к участковому врачу Любой россиянин имеет право обратиться за путевкой в санаторий к своему лечащему врачу и пройти лечение по полису ОМС, рассказали «Российской газете» в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.