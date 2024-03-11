Центробанк заставит принимать оплату цифровыми рублями. Пока только крупные торговые точки

Прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями для торговых точек с выручкой более 20 миллионов рублей в год скоро может стать обязательнымКак сообщает «Интерфакс», в Банке России разработан законопроект, который обязывает принимать оплату цифровыми рублями и через СБП большинство торговых точек.
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