Центробанк заставит принимать оплату цифровыми рублями. Пока только крупные торговые точки

Прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями для торговых точек с выручкой более 20 миллионов рублей в год скоро может стать обязательнымКак сообщает «Интерфакс», в Банке России разработан законопроект, который обязывает принимать оплату цифровыми рублями и через СБП большинство торговых точек.