Китайская «новая тройка» тянет вверх всю мировую экономику

Поднебесная готовится к грандиозным рождественским распродажам Дмитрий Капустин На фото: сотрудники работают на сборочной линии транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) в цехе завода Hongqi Fanrong китайской группы FAW, Чанчунь, провинция Цзилинь, Китай.
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