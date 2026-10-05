Ferrari Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов

Автомобиль Ferrari 550 Maranello Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов. Итоговая цена почти вчетверо превысила предыдущий рекорд для модели.
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