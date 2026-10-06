В Липецкой области отменён жёлтый уровень «Воздушная опасность»

Режим воздушной тревоги в Липецкой области действовал почти восемь часов, за это время российские ПВО перехватили 868 беспилотников над 12 регионами страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым