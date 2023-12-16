Каковы перспективы «Газпрома» на европейском газовом рынке

СВО на Украине длится уже без малого два года, и многих россиян искренне удивляет то, почему «Газпром» продолжает все это время исправно качать топливо через украинскую ГТС в Европу, которая помогает Киеву воевать против нас.
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