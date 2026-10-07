Niletto вступился за Джигана: 90% поклонников вернули билеты на концерт в Брянске

Музыканта Данила Прыткова, выступающего под псевдонимом Niletto, начали отменять после того, как он публично поддержал рэпера Дениса Устименко (Джигана).
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