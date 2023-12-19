Глава Коми перечислил достояния республики на выставке «Россия»

СЫКТЫВКАР, 19 декабря, ФедералПресс. Владимир Уйба рассказал о богатствах Республики Коми. На выставке «Россия» на ВДНХ представитель власти отметил, что субъект – богатейшая минерально-сырьевая кладовая страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии