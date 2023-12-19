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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Глава Коми перечислил достояния республики на выставке «Россия»

Глава Коми перечислил достояния республики на выставке «Россия»

СЫКТЫВКАР, 19 декабря, ФедералПресс. Владимир Уйба рассказал о богатствах Республики Коми. На выставке «Россия» на ВДНХ представитель власти отметил, что субъект – богатейшая минерально-сырьевая кладовая страны.

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