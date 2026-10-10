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Татар-информ

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Релиз Aniimo: кто проложил «покемонам» путь через тернии монополизма

Релиз Aniimo: кто проложил «покемонам» путь через тернии монополизма

«Pocketpair отвоевала право на жизнь для своего детища» Дмитрий Шатров Корреспондент отдела происшествий «Татар-информа» Запугивание и угрозы исками: как Nintendo выдавливала фанатов с рынка Долгие годы Nintendo удерживала монополию на игры про ловлю существ, закидывая разработчиков фанатских модов и игр жалобами с требованием удалить контент и сопровождая это угрозами исков.

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