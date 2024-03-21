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Аморальная логика

Аморальная логика

Германия отказывается платить компенсации жертвам блокады Ленинграда Владимир Малышев    МИД России направил Германии ноту с требованием признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актом геноцида.

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