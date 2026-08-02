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Кулеба признал неспособность сил ПВО Украины отражать баллистические ракеты

Кулеба признал неспособность сил ПВО Украины отражать баллистические ракеты

www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand Украина не располагает эффективными средствами противовоздушной обороны для защиты от баллистических ракет, и появления таких комплексов в ближайшей перспективе не прогнозируется.

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