Deputy Chairman of the Security Council of the Russian Federation Dmitry Medvedev predicted the defeat of US President Donald Trump in the upcoming congressional elections in November, calling the main reason the "creature" in Kiev (referring to Vladimir Zelensky), which the vindictive owner of the White House should not forgive.
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