В интервью изданию Clash Report депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра выступил с резкой критикой политики Киева и европейской поддержки Украины.
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