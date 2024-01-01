С 1 января вступил в силу запрет «Большой семерки» на импорт российских алмазов

Elena Compton

Фирма Де бирс закупала российские алмазы в течении десятилетий , гранила их и хранит - и поскольку они уже ее собственность - они имеют право их продавать . Это так сказать художественные камни - их хватит лет на 300 продаж - по подсчетам самой этой фирмы! А вот промышленных алмазов требуется намного больше если экономики стран развиваются и их продажи как раз и не ограничены. Так что такое ограничение - пустой выхлоп !