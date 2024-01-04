Таджикистан предал Россию: Сладков рассказал, кто их теперь "крышует"

НП

Наталья Павлова

"...нужно всех принимающих решения по мигрантам класть на обследования в психбольницы или допрашивать в ФСБ. Ибо то что они творят, человек со здоровым мозгом никогда не сделает..." Абсолютно верное рассуждение, начинать с кого? Вот только кто же самого себя направит на обследование в психбольнице и допрос в ФСБ?