Таджикистан предал Россию: Сладков рассказал, кто их теперь "крышует"

Мы снова были «добряками», а о нас вытерли ноги? Крайне, крайне интересный вопрос. И отчасти, мы разберёмся и с ним.
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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
"...нужно всех принимающих решения по мигрантам класть на обследования в психбольницы или допрашивать в ФСБ. Ибо то что они творят, человек со здоровым мозгом никогда не сделает..." Абсолютно верное рассуждение, начинать с кого? Вот только кто же самого себя направит на обследование в психбольнице и допрос в ФСБ?
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