Таджикистан предал Россию: Сладков рассказал, кто их теперь "крышует"

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Несекретные материалы

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...нужно всех принимающих решения по мигрантам класть на обследования в психбольницы или допрашивать в ФСБ. Ибо то что они творят, человек со здоровым мозгом никогда не сделает...&quot; Абсолютно верное рассуждение, начинать с кого? Вот только кто же самого себя направит на обследование в психбольнице и допрос в ФСБ?
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