Сбер компенсировал малому бизнесу 1,15 млрд рублей НДС за эквайринг за три квартала 2026 года, в третьем квартале к программе присоединились 27 тыс.
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