Доли продажи бензина и дизеля увеличили

Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15 процентов, дизеля — с 9,5 до 12,5 процента. Соответствующий совместный приказ ФАС и Минэнерго о минимальных нормативах продаж топлива на бирже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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