Аргументы недели

98 652 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон Быстрый Жуков
    Точно пиджак кожаный две штуки магнитофона три 😂😂🤣🤣👏👏👏пиздабол😂😂🤣Экс-депутат Кива:...
  • Александр Лесков
    Ай  наши  воины  молодцы.  А    удачно  ракетчики  втюхали нацистам!!! Даже  гордиться  разведкой  и  таким  удачным ...Минобороны: росси...
  • Виктор Луговой
    Ну, и шо на це зараз казаты... Ну, переименовываем Ригу. Во Владикурляндск.Комиссия эксперто...

Комитет Палаты представителей США призвал власти России немедленно освободить обвиненного в шпионаже журналиста Гершковича

Комитет Палаты представителей США призвал власти России немедленно освободить обвиненного в шпионаже журналиста Гершковича

Комитет нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов призвал руководство Российской Федерации немедленно освободить журналиста Эвана Гершковича, которому в стране некоторое время назад было предъявлено обвинение в шпионаже.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх