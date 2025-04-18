Военнослужащие-срочники Сил обороны Эстонии пострадали в результате ДТП

Семь военнослужащих-срочников Сил обороны Эстонии пострадали в результате ДТП на центральном армейском полигоне, сообщил интернет-ресурс Delfi со ссылкой на представителя пресс-службы генерального штаба эстонской армии.
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