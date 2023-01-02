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Командующий ВКС России Кобылаш анонсировал участие стратегической авиации в СВО

Командующий ВКС России Кобылаш анонсировал участие стратегической авиации в СВО

Российская стратегическая авиация примет участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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