В Африке раскопали уникальное древнее сооружение

Археологи из Бернского университета, совместно с исследователями из Фрибургского университета и Института цивилизаций Университета Антананариву, провели раскопки археологического памятника Теники на юге Мадагаскара.
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