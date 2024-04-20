"Много высоких чинов" в Одессе попали под русские ракеты. Подпольщик уточнил детали прилёта

Русская армия с утра атаковала баллистическими ракетами Одессу. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что под русские ракеты тут попал "завод микрон, химическая, промышленная, много высоких чинов".
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