Маковецкий сообщил, что не вступал в рукопашную схватку с Людмилой Максаковой

Актер категорически опровергает даже малейший намек о том, что он мог участвовать в пьяной драке на борту самолета с 82-летней Людмилой Максаковой.
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