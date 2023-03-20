Легкоатлетический полумарафон пройдёт в Сарани

Любителей бега приглашают 25 марта на бесплатный полумарафон Nauryz Run, который пройдёт в Сарани. Мероприятие организует городской отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
Любителей бега приглашают 25 марта на бесплатный полумарафон Nauryz Run, который пройдёт в Сарани. Мероприятие организует городской отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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