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Легкоатлетический полумарафон пройдёт в Сарани

Легкоатлетический полумарафон пройдёт в Сарани

Любителей бега приглашают 25 марта на бесплатный полумарафон Nauryz Run, который пройдёт в Сарани. Мероприятие организует городской отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.

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