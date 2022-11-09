Жители Щукина проверят свои знания о достопримечательностях Москвы на викторине

Фото автора В проекте «Активный гражданин» началась серия викторин. Жители района Щукино смогут принять участие в пяти викторинах, которые будут проведены на каждой из трёх тематических дорожек: «История Москвы», «Мой район» и «Достижения столицы».
Фото автора В проекте «Активный гражданин» началась серия викторин. Жители района Щукино смогут принять участие в пяти викторинах, которые будут проведены на каждой из трёх тематических дорожек: «История Москвы», «Мой район» и «Достижения столицы».
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