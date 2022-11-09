РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

10 подписчиков

Свежие комментарии

  • Сергей Шендо
    плёнку проявляют. фотографии печатают - жертвы егэНа улице Академик...
  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...
  • Владимир Грачев
    Может быть стоит внести дополнение в закон, где, кроме штрафа и возмещения ущерба, были бы обязательные работы по убо...Мужчина, разбивши...

Жители Щукина проверят свои знания о достопримечательностях Москвы на викторине

Жители Щукина проверят свои знания о достопримечательностях Москвы на викторине

Фото автора В проекте «Активный гражданин» началась серия викторин. Жители района Щукино смогут принять участие в пяти викторинах, которые будут проведены на каждой из трёх тематических дорожек: «История Москвы», «Мой район» и «Достижения столицы».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх