В Китае предъявлено уголовное обвинение людям, занимавшимся подделкой фигу...

В Китае предъявлено уголовное обвинение людям, занимавшимся подделкой фигурок Final Fantasy и NieR: AutomataКомпания Square Enix объявила о том, что ей удалось побороть широкомасштабное производство и распространение поддельных фигурок из своих игр в Китае.
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