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Газета.ру

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Актриса Илана Юрьева призналась, что улетела из России

Актриса Илана Юрьева призналась, что улетела из России

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева улетела из России. Актриса призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что из-за непростых пережитых событий не могла оставаться дома.

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