Южный Федеральный

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Reuters: В ЕС из-за Украины зреет раскол

Reuters: В ЕС из-за Украины зреет раскол

Три страны Европейского Союза призвали к перемирию. Италия, Венгрия и Кипр предложили внести в проект итогового заявления заседания блока 30–31 мая пункт о необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией, которые сейчас приостановлены.

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