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Царьград

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Арина Соболенко прошла во второй круг Открытого чемпионата США

Арина Соболенко прошла во второй круг Открытого чемпионата США

Первая ракетка мира Арина Соболенко стартовала на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке, обыграв колумбийку Камилу Осорио 6:2, 6:4.

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